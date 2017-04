La candidatura di Adriano Galliani alla presidenza della Lega di serie A al posto dell'uscente Mario Beretta è sempre più forte. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza l'attuale amministratore delegato del Milan può contare sul sostegno di 13 dei 20 club del massimo campionato e gli mancherebbe pertanto solo un voto per ottenere la maggioranza dei due terzi prevista in questa fase delle votazioni. Il prossimo 13 aprile si terrà l'assemblea decisiva per tentare di evitare il commissariamento.



SOSTEGNO DI MAROTTA - Galliani sta facendo leva sul sostegno della Juventus, con Marotta che si è più volte speso pubblicamente per lui. Di diverso avviso l’Inter di Zhang Jingdong, la Roma di James Pallotta, il Napoli di Aurelio De Laurentiis, la Fiorentina della famiglia Della Valle e altri tre club, più propense a puntare su un manager con altre caratteristiche e in grado di segnare una forte discontinuità con il passato. Una di queste società potrebbe cambiare posizione nei prossimi giorni in favore del dirigente milanista. In vista del closing del 14 aprile Galliani dovrebbe rimanere consulente del gruppo Fininvest, principale azionista di Mediaset e con forti interessi (seppur ridimensionati rispetto al passato) sui diritti tv del calcio e della Serie A, ma l'opzione presidenza della Lega è una situazione fluida da non sottovalutare.