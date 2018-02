Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, parla a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Ludogorets: "Abbiamo tutto da perdere, saranno 95 minuti impegnativi. Loro sono veloci e per noi sarà tosta, dobbiamo recuperare qualche giocatore. Non penso alle prossime gare ma abbiamo la consapevolezza di non sbagliare nulla perché stiamo rincorrendo. Mancano 13 giornate a fine campionato e siamo là, nel gruppone europeo".



SULLE PAROLE DI ANCELOTTI - "Il suo Milan ha vinto tutto, noi invece facciamo buone cose ma non abbiamo vinto nulla. Due squadre completamente diverse ma dobbiamo lavorare, tappandoci le orecchie e facendo la nostra strada".



SULLA FORMAZIONE - "Nessun cambio o gente dalla Primavera. Dias e Forte nemmeno convocati, darò spazio ai ragazzi della Prima squadra. André Silva? Domani alle 20.45 si vedrà se c'è o no, ma ha bisogno di mettere minutaggio. Contro la Samp mi è piaciuto molto e ha fatto vedere quello che sa fare. Gli manca solo il gol. Cutrone alla Mandzukic? In questi mesi l'ho provato in quel ruolo, normale che le sue caratteristiche siano diverse. Ma per voglia e forza può fare ogni ruolo".



SUL SORPASSO ALL'INTER - "No, penso ad altro. Sto con la testa sulle partite e poi vedrò dove arriviamo. La priorità è fare la formazione migliore anche perché siamo indietro ancora. Partita dopo partita"