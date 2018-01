Tra gli obiettivi dichiarati del Milan per il girone di ritorno c'è la valorizzazione della rosa attuale, specie nei nuovi acquisti. Biglia, Calhanoglu, Kalinic e André Silva sono chiamati a dimostrare di valere l'investimento fatto, di valere la maglia rossonera. Per questo motivo l'idea è quella di intervenire sul mercato in maniera oculata, cercando di trovare le occasioni giuste per migliorare quelle zone di campo che si sono rivelate deboli.

DEMBELE E JANKTO, GATTUSO APPROVA - La prima falla conclamata riguarda il vice-Kessie. In rosa non c'è un giocatore con le caratteristiche fisiche e tecniche dell'ivoriano, nonostante sia Locatelli che Montolivo possono adattarsi da interni di centrocampo. Gattuso, in conferenza stampa, ha espresso il suo gradimento per i due giocatori finiti nel mirino: “Jankto e Dembelé sono giocatori importanti e fortissimi".

TRA GENNAIO E GIUGNO, LE DIFFICOLTA' - Sul centrocampista belga del Tottenham si sono concentrate principalmente le attenzioni di Mirabelli e il suo staff. Secondo quanto evidenzia l'edizione inglese di Skysports, gli Spurs non sono intenzionati a prolungare il contratto in scadenza nel 2019 e hanno messo nel mirino Geoffrey Kondogbia per giugno. Ecco perché il Milan resta in corsa, spera in una apertura al prestito altrimenti tenterà l'assalto per la prossima estate. Dembelè piace eccome, c'è anche il gradimento del tecnico rossonero. Discorso con più ostacoli quello relativo a Jakub Jankto, punto di forza dell'Udinese di Massimo Oddo. Sulla mezzala ceca si è inserito l'Arsenal e la Premier League resta un desiderio mai nascosto del classe 1996.