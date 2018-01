Dopo Milan-Lazio, il tecnico rossonero Rino Gattuso parla ai microfoni di Rai Sport: "Primo tempo giocato a ritmi bassissimi, non riuscivamo a palleggiare. Abbiamo fatto molta fatica. meglio nel secondo tempo. siamo contenti, la Lazio è una grande squadra difficile da affrontare e battere. Era importante non subire gol, fuori casa un gol vale doppio. Siamo stati bravi, nel primo tempo ci è andata bene. Bella ripresa, Gigio ha fatto un miracolo ma potevamo anche far gol con Calhanoglu. Ora pensiamo al campionato, poi prepareremo la gara di ritorno. Le due punte? Con due attaccanti crei più preoccupazioni. Avevamo iniziato bene il secondo tempo con gli attaccanti esterni. Negli ultimi venticinque minuti, con due punte, abbiamo creato maggiori preoccupazioni alla Lazio. Calciamo molto in porta, ma dobbiamo migliorare a livello di finalizzazione, anche se oggi non abbiamo creato molto. Non deve più succedere un primo tempo come quello di oggi, anche se ci sta, perché avevamo speso molto domenica. L'occasione di Calhanoglu? Anche noi siamo stati fortunati, Gigio ha fatto un miracolo su Immobile. Il calcio è questo, l’errore ci sta. Hakan era molto amareggiato e triste, sta cercando il gol in tutti i modi".