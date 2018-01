La formazione del Milan per il Crotone sarà cambiata rispetto alle ultime prove dove c'era ancora Nikola Kalinic da titolare. L'ultimissima novità porta Patrick Cutrone da titolare, aggiornamento fondamentale per i fantallenatori: toccherà a lui con Calhanoglu e Suso ai lati.



In mediana, altra novità: con Kessié e Bonaventura gioca Lucas Biglia, sorpasso su Montolivo che dunque andrà in panchina. Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodriguez completeranno così la difesa davanti a Gigio Donnarumma. Questi gli undici in campo domani a San Siro secondo Sky.



La probabile formazione - G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.