Gattuso ha parlato a Rai Sport in vista del derby di Coppa Italia contro l'Inter. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Milan: “Il primo obiettivo è riuscire a vincere, dare una gioia ai nostri tifosi, trovare compattezza. Sarà una partita importante, un risultato positivo ci può dare sicurezza, possiamo svoltare anche nel proseguo di campionato, Europa League e Coppa Italia. L’Inter ha giocatori importanti: Perisic, Candreva, Icardi, bisogna stare attenti e non dobbiamo dargli campo, dobbiamo essere organizzati. Difficile giocare in uno stadio con i tifosi che contestano, la palla pesa 200 kg. So le difficoltà che può avere un ragazzo come Gigio, è tutto normale, dobbiamo sostenerlo noi e stargli vicino, dobbiamo farli capire che siamo tutti con lui”.