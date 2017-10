Il ds del Milan Mirabelli e il direttore esecutivo Han Li hanno assistito alla partita della Primavera contro la Sampdoria, ma per Gennaro Gattuso non ci sono situazioni di mercato alle spalle: "Il colloqui con Mirabelli? Abbiamo parlato della partita, mi diceva che ha visto tanti ragazzi cresciuti a livello fisico, mentale, tecnico, tattico - spiega a MilanNews.it - Abbiamo parlato di questo, poi abbiamo visto un po' se il gol annullato ci fosse o l'espulsione ci stesse. Non vi fate nessun film, perchè non abbiamo parlato di nient'altro ma solo della Primavera". Gattuso è uno dei nomi in lista qualora dovesse essere esonerato Montella.