Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa, arrivano nuove parole di Rino Gattuso, da ieri allenatore del Milan, che è stato intercettato dalle Iene: "Se sono sereno? Ancora per poco (ride, ndr), sarà un compito difficile. Io sono nato pronto, sono nato settimino. I giocatori? Vi farò sapere se sono pronti anche loro. Montella? Non ha fatto nessun sbaglio, tante volte ci vuole anche un po' di tempo e fortuna; con 10-12 giocatori nuovi non è facile, chapeau al suo modo di fare e di essere".



DA BERLUSCONI A LI - "Vincenzo ha cambiato 23 formazioni? Io voglio provare a fare il record con 24-25 (ride, ndr). La telefonata del presidente Berlusconi? È stata una chiamata molto cordiale, sono molto contento di averla ricevuta. Yonghong Li? Mi ha chiamato, ci incontreremo a breve e parleremo da vicino".