Rino Gattuso è pronto al rinnovo di contratto: altri tre anni insieme al Milan, club del suo cuore. Come scrive Tuttosport, l'allenatore rossonero vuole la conferma di Cutrone e Calabria, mentre per quanto riguarda Donnarumma sa che il giocatore è il più sacrificabile in ottica bilancio e, seppur sarebbe contento di allenarlo ancora, non si opporrebbe a una sua cessione.