Come svelato da Sky, Rino Gattuso è andato da Gigio Donnarumma a 'prenderlo' dopo la gara contro la Juventus in mezzo al campo mentre salutava tutti per portarlo con sé sotto la Curva. Gattuso lo ha fatto con i suoi giocatori in toto e anche andando a prendere Gigio, per far salutare la tifoseria rossonera con il dovuto calore.