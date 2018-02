Dalla tranquillità pre Lazio alla faccia scusa di ieri in conferenza. Il Corriere della sera torna sull'espressione, piuttosto preoccupata, palesata ieri da Gattuso a Milanello. Qualcosa in settimana è andato storto, sottolinea il noto quotidiano. Qualcuno non è andato a mille. Così Gattuso ha chiarito il concetto riunendo la squadra prima dell’allenamento per poi parlarne pubblicamente in conferenza: "Ho bisogno che tutti si sentano protagonisti - ha dichiarato- so che giocano sempre gli stessi ma spero di non vedere atteggiamenti negativi perché serve l’aiuto di tutti". Questione di musi lunghi o di calo dell’entusiasmo, se preferite: ecco la principale preoccupazione di Rino in vista dell’imminente tour de force.