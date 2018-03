Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, commenta a Sky Sport la sconfitta contro l'Arsenal in Europa League: "Orgoglioso dei miei ragazzi, la qualificazione l'abbiamo persa a San Siro non oggi. Mi fa arrabbiare quando molliamo, non voglio che si sbrachi. L'errore dell'arbitro? Non voglio parlarne, sbagliano loro come sbagliano i giocatori. Chi mi ha impressionato? Tutta la squadra, non mi piace parlare dei singoli. Queste due partite in Europa con una signora squadra lo hanno dimostrato. Sono molto arrabbiato per il 3-1, non dobbiamo mollare e dare la sensazione di lasciare il campo. Non mi piace vedere queste cose. Obiettivo Champions? Prepariamo partita dopo partita e lavoriamo con serietà e lucidità, in questo momento non voglio sentire alibi. La partita l'abbiamo sbagliata a San Siro. Ora dobbiamo riposare, mancano undici partite in campionato e la finale di Coppa Italia. La papera di Donnarumma? Gli dirò che ci sta, hanno sbagliato i grandi portieri e non deve fasciarsi la testa: come si sbagliano i rigori e i gol a porta vuota, sbagliano anche i portieri migliori. Dobbiamo lasciarlo tranquillo e io ho il dovere di proteggerlo: oggi ha commesso un errore, ma bisogna guardare avanti e ho massima fiducia in lui. Il gol di Calhanoglu? Solo in fase di non possesso avevamo due attaccanti, poi il movimento abbiamo lasciato lo stesso. Quando giochiamo con due attaccanti non ci piace farli giocare sulla stessa linea. Comunque sono molto contento della prestazione, abbiamo mostrato solidità e saputo soffrire quando dovevamo farlo. A livello di personalità mi è piaciuta la squadra. Le coppie di attaccanti? Kalinic ha più esperienza degli altri due, ma paga anche problemi fisici. Non ha fatto nemmeno la preparazione, fa fatica a sopportare carichi pesanti. Se sta bene fisicamente può darci una grandissima mano. Io sono contento di tutti e tre gli attaccanti".