Gennaro Ivan Gattuso, allenatore del Milan, ha ricordato a Four Four Two il periodo passato in Scozia: "Conservo grandi ricordi della mia stagione con i Rangers. Ho amato e amo tuttora quel periodo. Fu proprio a Glasgow che iniziai a pensare da calciatore professionista. A Perugia mi mancava qualcosa dal punto di vista mentale, non era forte a sufficienza. Avevo paura di sbagliare, ma a Glasgow migliorai: fu lì che capii che avrei potuto disputare una carriera ad alto livello. A Glasgow ebbi la fortuna di giocare insieme a grandi calciatori come Brian Laudrup, Jonas Thern e Paul Gascoigne. Gazza forse non era il massimo dal punto di vista comportamentale, ma lo ringrazio comunque. Mi diede tanti importanti consigli per aiutarmi a inserirmi in una realtà nuova come lo era Glasgow per me ai tempi. Avrò sempre un grande ricordi di Paul, anche se non posso dimenticare che mi accolse facendo i propri bisogni nei miei calzini! Ma a parte questo, fu sempre gentile. Farò in modo che la gente si ricordi del suo grande cuore".