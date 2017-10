Gennaro Gattuso, tecnico della Primavera del Milan, parla dopo la vittoria dei rossoneri sul Genoa, terza consecutiva in campionato: "I risultati fanno piacere, ma bisogna guardare la crescita degli elementi che scendono in campo. A tratti non li riconosco nemmeno io per quello che ci mettono per entusiasmo, veemenza e cattiveria. Sono molto contento di loro e per loro. Oggi provo a insegnare calcio e cerco di fargli capire come si sta in campo. Mi piace quando i ragazzi non mollano, ma era da tempo che la squadra sta facendo bene e anche tecnicamente sono cresciuti molto. Ringrazio anche chi ha lavorato prima di me qui e ora si vedono i frutti. Tranne qualche ripartenza, non ho mai visto una squadra che ci ha messo in difficoltà attaccandoci frontalmente. Vedo una linea che lavora bene, la squadra si muove altrettanto bene. I quinti devono lavorare ancora di più, ma sono contento per la mentalità e per quello che stanno facendo"