I giocatori del Milan hanno rispettato i compiti delle vacanze imposti da Rino Gattuso. Tre giorni di riposo e altri tre di lavoro personalizzato, per continuare il percorso di crescita fisico evidenziato nell'ultimo mese. Lo conferma lo stesso tecnico in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport: "Devo dire che la squadra è tornata bene. Hanno lavorato bene in ferie e stanno lavorando bene a Milanello, sono molto contento per come sono arrivati. Ma io non avevo dubbi".



SUL MERCATO: "La sosta ci ha fatto bene anche mentalmente, perché abbiamo staccato con la testa. I ragazzi sono tornati con la voglia giusta e tante aspettative. La scelta di non fare mercato in entrata poggia su basi ben chiare. È stata fatta perché crediamo tutti fortemente in questa rosa".



SUGLI OBIETTIVI NEL 2018: "Dal 2018 mi aspetto voglia, passione e desiderio di dare qualcosa in più. Perché abbiamo la possibilità di fare qualcosa in più, soprattutto se continueremo a migliorare nei singoli. Ora ci aspettano undici partite in un mese e mezzo? Pensiamo gara per gara, la rosa è ampia e l’obiettivo è dare fiducia a coloro che offrono continuità nelle prestazioni".