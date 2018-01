Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, sta preparando la gara di domani contro la Lazio. Nella semifinale d'andata di Coppa Italia, come riporta Sky Sport, la sorpresa può essere André Silva. Né Kalinic, né Cutrone: l'allenatore rossonero ha provato il portoghese al centro del tridente nella prima mezzora d'allenamento. Questo l'11 provato da Gattuso nell'ultima seduta prima della sfida alla Lazio di Simone Inzaghi: Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu.



Lavoro a parte, invece, per Davide Calabria, tra i migliori in campo nella vittoria in campionato contro il club biancoceleste.