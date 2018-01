Niente da fare: Manuel Locatelli non si muoverà dal Milan. Almeno non a gennaio.



L'estremo tentativo fatto ieri a Milano, ai margini dell'incontro tra tecnici ed arbitri, dal Genoa per il centrocampista lombardo è stato ancora una volta respinto dalla società rossonera. A chiudere le porte al Grifone questa volta è stato direttamente Rino Gattuso che nel corso di un colloquio con il collega rossoblù Davide Ballardini ed il dg genoano Giorgio Perinetti ha spiegato la sua volontà di non privarsi di Locatelli neppure in prestito, nonostante il calciatore abbia accolto di buon grado l'idea di poter andare a giocare con continuità.



Una chiusura netta che segue a quelle già arrivate nei giorni scorsi. In compenso Gattuso ha però illustrato ai suoi due interlocutori una strada alternativa. Al posto del regista classe 1998, il tecnico del Diavolo ha proposto la cessione temporanea di Niccolò Zanellato, stesso ruolo e stessa età del più illustre compagno di squadra.



Il Genoa ha promesso di pensarci ma non sembra troppo persuaso dall'idea di accogliere un giocatore sicuramente promettente ma con alle spalle pochissima esperienza. Aggregato alla prima squadra da quest'anno, Zanellato non è finora mai sceso in campo in campionato, mentre ha collezionato due apparizioni in Europa League, in gare peraltro del tutto ininfluenti per il cammino continentale del Milan. Troppo poco per un Genoa che cerca viceversa un elemento d'esperienza ed affidabilità per la propria linea mediana.