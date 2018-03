Il tecnico del Milan, Gennaro Gattuso, è intervenuto a Premium Sport dopo la vittoria sul Chievo: "Sapevamo che avremmo dovuto fare fatica oggi, abbiamo speso tanto nell'ultimo periodo. Serviva una partita di sofferenza, abbiamo sbagliato tantissimo e siamo stati troppo lenti. Ci è andata bene, ma siamo contenti. Ora dobbiamo recuperare un po' di energie".



MOMENTO - "Ora non possiamo sbagliare, se vogliamo provare a raggiungere la Champions i pareggi non bastano. Non siamo brillantissimi, ma i ragazzi hanno sempre grande voglia di fare. Pensiamo una partita alla volta e vediamo che succede".



VAR - "Senza il VAR oggi forse non avremmo vinto. Ci ha aiutato negli episodi dubbi la VAR ci ha aiutato".



PRESTAZIONE - "Troppo blando il palleggio, abbiamo giocato troppo lunghi e il centrocampo è andato in difficoltà. Non dobbiamo giocare così, abbiamo avuto il pallino del gioco ma eravamo troppo lenti".



KALINIC - "Domani è un altro giorno, non porto rancore. Quando ci alleniamo voglio vedere sempre grande voglia, l'ho detto fin dal primo g iorno. Se non si fa così, con me non si può andare d'accordo. Chi non si allena bene resta a casa. Ma ripeto, domani è un altro giorno e per me è tutto a posto. Ho bisogno di tutti in questo momento".



CORSA CHAMPIONS - "In ogni partita ci giochiamo tanti, tutte le partite sono fondamentali per noi".



ANDRE' SILVA - "Ora va in nazionale come tanti altri e speriamo possa segnare anche con il Portogallo. Deve continuare a lavorare e a crescere. E' un grande professionista, forse troppo perché a volte lavora troppo. Ha grande talento e ampi margini di miglioramento".