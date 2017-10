Il tecnico della Primavera del Milan Gennaro Gattuso ha parlato della presenza in campo di Gabriel Paletta nella vittoria di oggi contro la Sampdoria: "Paletta? E' un ragazzo che i giovani devono prendere come esempio: si è presentato alle 6.50 in albergo, altri al posto suo non l'avrebbero fatto. E' venuto qui, giocando alle 10 di mattina, chiedendomi se potesse mettere minutaggio e questo penso che sia da chapeau per lui e per la sua personalità, da prendere come esempio".