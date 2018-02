Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, è intervenuto a Sky Sport dopo il successo contro il Ludogorets in Europa League: "Sono contento per l'atteggiamento, ma lo vedo in allenamento. Per come si allenano è normale vengano prestazioni del genere. E' la mentalità, sono molto contento per la crescita e per i ragazzi che hanno giocato meno.



Tour de force da Milan? Roma, Lazio, Inter... Troppa carne al fuoco: pensiamo a domenica, prepariamo bene la partita con la Roma poi penseremo al resto.



André Silva male? Lo dite voi, secondo me ha fatto quello che abbiamo chiesto. Gli è mancata la stoccata, ma ha fatto bene. Kalinic è entrato molto bene, Cutrone ha provato un ruolo nuovo che potrà rifare in futuro.



Milan sulla strada per diventare grande? Sono d'accordo, non subire gol ti aiuta a proporre anche in settimana qualcosa che dà fastidio ai giocatori. Ogni tanto vedi qualcuno che sbuffa perché certe cose a livello didattico stufano, ma vedi la gente che fa le cose con più passione. In difesa ci muoviamo bene, stiamo migliorando: c'è ancora da lavorare ma siamo sulla strada giusta.



Cambiato lavoro? Questa squadra palleggiava con grande qualità, ma non giocava di reparto. Merito dei ragazzi, stanno mettendo grande voglia e partecipazione. Giocare ogni tre giorni non mi piace, mi piace lavorare uno-due giorni di reparto.



Mirabelli non vede un Milan senza Gattuso, se io vedo un futuro senza Milan? Chiedete alla società, io dico sempre le stesse frasi perché ci credo veramente. E' un onore allenare questa squadra, a me piacerebbe restare. Io devo ringraziare Fassone e Mirabelli che mi hanno dato questa possibilità, altrimenti avrei chiuso l'anno in Primavera poi chissà. Ringrazio e spero di continuare".