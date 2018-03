Secondo Sky Sport, prima della seduta d'allenamento odierna sostenuta a Milanello Rino Gattuso ha riunito la propria squadra per spronarla post K.O. contro l'Arsenal. Tanti i volti cupi stamani nel centro sportivo rossonero, con tanta delusione per lo 0-2 subìto ieri: l'allenatore rossonero ha ricordato ai propri giocatori di non sminuire il lavoro fatto in questi due mesi e mezzo, particolarmente positivi, senza cambiare eccessivamente i propri programmi per una sconfitta contro una "big" a livello europeo come la squadra di Wenger, chiedendo ai suoi di ripartire ancor più affamati per la sfida contro il Genoa.