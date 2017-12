Nel dopo-partita di Milan-Inter, quarto di finale di Coppa Italia, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport.



SULLA PARTITA - "Venivamo da un periodo negativo, per noi era una gara fondamentale. Devo ringraziare i ragazzi, i complimenti vanno a loro".



SULLE DIFFICOLTA' - "Sapevo fin dal primo giorno a cosa andavo incontro accettando la panchina del Milan. Una grande società che ha vinto per tanti anni e che ha cambiato tanti giocatori. Stiamo facendo fatica, ma abbiamo senso di appartenenza e voglia, questo è quello che mi danno questi ragazzi. Io non ho peli sulla lingua, se devo massacrare qualcuno lo faccio. La squadra ha qualità, ma spesso è mancato il veleno. Oggi abbiamo tenuto bene in campo, abbiamo saputo battagliare, poi è venuta fuori la qualità".



SUL DERBY - "Se pensiamo che abbiamo risolto tutti con questa vittoria siamo degli ipocriti. È un successo che ci da fiducia e ci fa lavorare con più tranquillità. Sono forse l’allenatore più scarso della serie A, ma anche quando gioco a calcetto voglio vincere, fa parte del mio carattere. Spero solo che questi ragazzi mi dimostrino quello che mi stanno dimostrando in settimana. Ce la giocheremo partita dopo partita".



SULLA SVOLTA - "Mi piacerebbe dire di sì, ma ne ho viste tante. È stata una partita fondamentale, ma adesso bisogna guardare avanti. Speriamo di fare punti anche in campionato. La società sta mantenendo gli impegni, a Milanello non manca nulla, sta a me tirare fuori il massimo da questi calciatori. Tra la gara di oggi e quella con l’Atalanta non vedo tanta differenza. Abbiamo fatto qualcosina in più, ma anche la prestazione con l’Atalanta non mi era dispiaciuta".