Il Milan vince nella Coppa Italia Primavera e a margine della sfida vinta contro la Salernitana il tecnico dei rossoneri, Gennaro Gattuso ha commentato così la gara: "Voi pensate che sia semplice smuovere la classifica. È un campionato complicato, che non c’entra nulla con il vecchio Primavera. L’asticella si è alzata e non è un caso che ci siano ancora molti ’98 nelle varie squadre, come la nostra. Dobbiamo capire che questo campionato non ti permette di accontentarsi, quando si indossa la maglia del Milan non ti puoi accontentare. Il sistema di gioco è rimasto più o meno lo stesso: imbuchiamo meno e subiamo meno, ma non basta. Vincere aiuta a vincere, ti fa venire un po’ di mentalità, ma la strada è ancora molto lunga". Riporta Milannews.