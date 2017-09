Il Milan può sorridere, buone notizie in campo... e fuori. L'accordo ormai è stato raggiunto per quello che viene considerato come un acquisto data la sua importanza: secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, ci siamo per il rinnovo di Suso che si legherà al Milan per altre tre stagioni, dal 2019 al 2022. Ci sarà anche un sostanzioso ritocco dell'ingaggio che passerà dal milione attuale ai tre milioni, bonus compresi. Due milioni in più rispetto al previsto per cinque stagioni, ovvero quattro lordi per il club cui il rinnovo di Suso costerà 20 milioni in più totali, mentre fino ad oggi lo spagnolo prendeva solo un milione.