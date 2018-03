Personalmente credo che nella vita davanti a un problema ci si possa comportare in 2 modi, si possono percorrere 2 strade: affrontarlo con l'obiettivo di risolverlo, oppure negarlo e nasconderlo come si fa con la polvere sotto il tappeto nella speranza che lo Spirito Santo intervenga e per magia scompaia tutto.



Come ormai noto, io ho sempre scelto la prima strada per affrontare il problema proprietà Milan e continuerò a farlo sempre, senza farmi intimidire dagli insulti o dalle accuse di chi è stupido o in malafede, o entrambe le cose. Sarebbe semplice per me scrivere oggi che le notizie degli ultimi giorni sono emerse a orologeria per destabilizzarci, per frenare la grande rimonta targata Gattuso. Potrei citare il caro vecchio e populista adagio "siamo soli contro tutti", o "diamo fastidio" ecc, ma sarebbe solo nuovo fumo negli occhi dei tifosi.



Io dico BEN VENGA L'INDAGINE DELLA PROCURA, ben venga qualsiasi iniziativa possa portare finalmente CHIAREZZA, linearità dei passaggi e stabilità al Milan. Sono gli stessi protagonisti che dovrebbero esserne contenti. Tutto questo non è altro che l'unico modo per finalmente tornare ad avere un club solido e soprattutto UNITO. Sono anni che le lotte intestine stanno dilaniando il Milan. Siamo partiti da Galliani Vs Barbara per arrivare a cinesi Vs non cinesi. Finalmente qualcuno ci darà una risposta a tutte quelle domande ancora in sospeso da mesi. Quindi viviamo queste settimane come la grande opportunità per risolvere i problemi piuttosto che preoccuparci delle prossime partite, anche perché Gattuso ha già dimostrato di saper isolare la squadra da tutto quello che succede fuori.