Il Milan è ancora alla ricerca del suo regista per la prossima stagione dopo aver piazzato il suo sesto colpo di questo grande inizio mercato. I rossoneri sono sempre più lontani per chiudere la trattativa con la Lazio per Biglia infatti c'è ancora grande distanza tra l'offerta del Milan (12 milioni) e la richiesta di Lotito (20 milioni).e quindi valutano altre alternative come Krychowiack del Psg, secondo il Corriere della Sera.