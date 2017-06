L'Argentina di Sampaoli è nuova, totalmente nuova. Innanzitutto ha già ripreso a vincere, cosa non così scontata quando sulla panchina dell'Albiceleste era presente Edgardo Bauza, tra l'altro contro il Brasile di Tite ,alla prima sconfitta della sua gestione, poi lo scacchiere tattico ha portato qualche modifica: un 3-4-2-1 che ha visto la convivenza in attacco di Dybala e Messi alle spalle del Pipita Higuain, Di Maria fare l'esterno a tutta fascia con un sacrificio che non si vedeva dai tempi della Decima, e addirittura Icardi nella lista dei convocati. Tante cose nuove, uno spirito differente ispirato dalla garra di Sampaoli, così diverso dal pragmatico Bauza. Ah, poi c'era lui, in mezzo al campo, come sempre: Lucas Biglia.



IL MILAN SORRIDE - Numero 6 sulle spalle e classica gara da Principito: ordinato, pulito, sempre al posto giusto, in grado rubare palloni sporchi e servirli lucidi al tridente offensivo. Lo si è visto mediano in un centrocampo a 4, regista quando si è passati a 3 e perfino mezzala con l'ingresso in campo del debuttante Guido Rodriguez. Uno e trino, un Biglia che, seppur 31enne, fa sorridere il Milan, che da un mese tratta il suo acquisto con la Lazio: il giocatore ha già detto sì, pronto a diventare il nuovo perno del centrocampo di Vincenzo Montella, con il tecnico che gli affiderà le chiavi della manovra, che sia 4-3-3 o 3-5-2. Non esiste modulo, non esiste cambio di maglia: Biglia è leader innato.



LE CIFRE - Ma a quale costo? Se l'accordo con il giocatore c'è sulla base di un triennale a 3 milioni di euro, più 500mila bonus, a stagione, manca ancora qualcosina con la Lazio. Il club biancoceleste chiede 25 milioni di euro, il Milan offre 18 bonus compresi. Una distanza che c'è, esiste, ma che non mina l'ottimismo sull'esito positivo della trattativa: il Milan vuole Biglia, Biglia vuole il Milan, la Lazio è disposta ad accontentare il suo capitano. L'accordo si può trovare a metà strada. Con Montella pronto ad abbracciare il suo nuovo leader.



@AngeTaglieri88