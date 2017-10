Alessandro Guarnone, portiere del Milan Primavera, parla a Milan Tv: "L’inizio del campionato è stato complicato per vari fattori e perchè non avevamo ancora ben capito i nuovi movimenti e come difenderci. Dopo il grande lavoro che stiamo facendo stanno emergendo i primi risultati, siamo solidi in difesa e concediamo poco, sono molto contento di questo. Il Mister ha grande presa su tutto il gruppo, riesce a coinvolgere tutti e dare grande carica e motivazione. Dove può arrivare la Primavera? L’obiettivo è lavorare sempre partita per partita, darsi obiettivi a lungo termine ora non è adeguato, credo che possiamo ancora fare bene e di più".