Intervistato nel corso della trasmissione radiofonica Low Limit Futbol, il difensore del Milan Gustavo Gomez ha parlato di diversi temi:



SULL'ITALIANO - "Sto facendo un corso con un insegnante per imparare la lingua giorno dopo giorno".



SUL CAMPO PREFERITO - "Ho giocato in tre paesi diversi e splendidi, ma attualmente sto giocando in uno dei migliori club al mondo in uno degli stadi più belli del mondo come San Siro".



SU MONTELLA - "Ho imparato molto da lui, è un allenatore fantastico e sto apprendendo ogni giorno cose nuove".



SUI SUDAMERICANI AL MILAN - "Mi trovo bene con loro, tutti mi trattano bene e con rispetto: parliamo sempre con Sosa, Bacca e Vangioni".



SULLA NUOVA GENERAZIONE PARAGUAIANA - "E' una grande cosa avere giocatori di grande calibro come loro, è qualcosa di cui la Nazionale aveva bisogno: è splendido poter tentare di aiutare il gruppo in qualsiasi modo".



SUL MONDIALE DEL 2010 - "Sono felice di essere stato parte di quella spedizione, è un'esperienza unica".



SULL'ESPERIENZA AL MILAN - "Mi sto adattando giorno dopo giorno ad un campionato molto difficile, arrivando dall'Argentina: sto imparando qualcosa ogni giorno e sono felice del supporto che i compagni mi hanno dato sino a questo momento".



SULLA POSSIBILITA' DI LOTTARE PER LO SCUDETTO - "Continuiamo a giocare per raggiungere la Champions, non meritavamo i risultati ottenuti contro Roma e Atalanta. La squadra è forte, unita e continueremo a lottare per un posto in Champions League, qualcosa che il club necessita davvero".



SU DONNARUMMA - "Mi ha sorpreso molto vederlo da quando sono arrivato, anche per come si allena al massimo: le sue performance hanno mostrato perchè è il portiere titolare del Milan ed un top della Serie A: può diventare uno dei migliori al mondo".