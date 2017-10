Il Milan ha voluto chiarire con un comunicato sul proprio sito ufficiale la sua posizione in merito ad un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "Il Giorno":



IL COMUNICATO - Ecco il testo del comunicato: "L'Executive Director del Milan David Han Li, presente nella giornata odierna al Liceo Musicale Giuseppe Verdi di Milano, in occasione dell'evento organizzato da Fondazione Milan per distribuire gratuitamente defibrillatori nelle scuole superiori della città, ha voluto precisare la sua posizione in merito ad un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "Il Giorno": "I dubbi sul mercato rossonero e la mia presunta richiesta sul perché non sia stato acquistato Aubameyang, sono totalmente infondate. Aubameyang è un grande campione, ma come Proprietà del Milan abbiamo costantemente condiviso la campagna acquisti con i nostri dirigenti e non abbiamo dubbi sul valore assoluto dei giocatori che abbiamo scelto e che godono della nostra massima fiducia".