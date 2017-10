Per il momento il Milan ha deciso di confermare Vincenzo Montella, nonostante il brutto momento che stanno vivendo i rossoneri. Il futuro dell'Aeroplanino è però sempre in discussione, per raccoglierne l'eredità, c'è anche la possibilità di affidare momentaneamente la squadra a Rino Gattuso, attuale tecnico della Primavera. Come riporta Milannews, questa mattina Han Li, braccio destro di Yonhgong Li, e il figlio del presidente sono a Solbiate Arno per assistere alla sfida tra i giovani rossoneri e la Sampdoria.