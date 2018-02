Dario Hubner, ex attaccante di Brescia, Piacenza e Cesena tra le altre, che ha indossato la maglia del Milan in una tournée estiva, parla a MilanNews.it del momento rossonero: "Il Milan è sempre il Milan. Ultimamente è cresciuto parecchio, sta giocando bene, sembra quasi un’altra squadra. Sappiamo che in Europa c’è sempre il doppio confronto andata-ritorno, quindi devi fare bene in casa e anche fuori. Non è sempre detto che alla fine passano le più forti. Il Milan ha le carte in regola per giocarsela, è dura vincerla, ma deve giocarsela senza l’assillo di vincere per forza. Gattuso merita la conferma? Oggi come oggi sì. Nel calcio contano i risultati e un allenatore viene giudicato per quello che ottiene in campo. Con Gattuso, il Milan ha cambiato marcia, è molto più positivo di prima e se fino alla fine le cose andranno così non vedo perché bisogna cambiare. Quando cambi poi non sai mai cosa trovi".