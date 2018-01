La Lazio scenderà in campo questa sera per il recupero della 12esima giornata di campionato contro l'Udinese, ma il mirino della formazione di Simone Inzaghi è sicuramente già puntato anche sul big match di domenica alle 18 quando i biancocelesti affronteranno a San Siro il Milan.



MILAN IN CRESCITA MA... - La sfida contro la Lazio è sicuramente il banco di prova più importante per la formazione allenata da Gennaro Gattuso che ha mostrato netti cenni di ripresa contro Crotone e Cagliari, ma che ora è chiamata alla conferma nel banco di prova più importante, il primo big match di Serie A della gestione del tecnico calabrese. "Affronteremo una squadra molto forte, la Lazio ci dirà quanto valiamo e cosa possiamo fare" ha dichiarato lo stesso Gattuso che dovrà, inoltre, provare a ribaltare un'importante statistica che affossa i rossoneri nelle ultime 5 stagioni.



MALE I BIG MATCH - Sì perchè, sebbene un fallimento a San Siro non sia preventivato e, al contrario, c'è grande fiducia anche grazie all'infortunio occorso a Ciro Immobile che difficilmente sarà della gara, il Milan ha un ruolino di marcia incredibilmente basso contro le big che le sono state davanti in classifica negli ultimi 5 campionati. Gli scontri diretti contro le formazioni che precedono il Milan in classifica (60 partite giocate dal ’13-14 a oggi) hanno portato in dote solo 11 vittorie e ben 34 le sconfitte e 15 pareggi. In pratica solo 48 punti sui 180 disponibili. Un record peggiorato dal disastroso inizio con Montella in panchina: 6 partite e 6 sconfitte contro Napoli, Juventus, Lazio, Inter, Roma e Sampdoria in cui il Milan ha realizzato solo 4 gol e ne ha subiti 15 subiti. Un disastro su tutta la linea che Gattuso ora è chiamato a ribaltare.