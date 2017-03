Il segreto del Milan di Vincenzo Montella, oltre alla tranquillità portata in seno al club rossonero dall'allenatore napoletano, è la squadra: dopo parecchi anni infatti si è tornato a vedere in quel della Milano rossonera uno spirito di compartecipazione e di volontà di aiutarsi l'uno con l'altro, nei momenti felici e in quelli più difficili, che traspare anche dai numeri e dalle statistiche, come spesso accade nel calcio. Il Diavolo è infatti una delle squadre ad essere andata in rete con il maggior numero di giocatori: dodici gli "apostoli" del gol della squadra rossonera, di tutti i ruoli e tutte le nazionalità.



NON CI SONO HIGUAIN E ICARDI - Senza infatti la presenza di un bomber alla Higuain o alla Icardi, Montella ha ovviato al problema con una soluzione molto semplice: quarantadue reti ripartite tra dodici uomini. Un difensore, Paletta, sei centrocampisti, Bonaventura, Mati Fernandez, Kucka, Locatelli, Pasalic e Bertolacci, due esterni offensivi, Deulofeu e Suso, e tre attaccanti, Lapadula, Bacca e Ninag (ormai in Inghilterra, al Watford). La cooperativa del gol è un'arma essenziale per provare fino alla fine a raggiungere un piazzamento valido per l'Europa.



SOLO IN TRE FANNO MEGLIO - Già, perchè se si analizzano i dati delle altre diciannove squadre di Serie A, si evince che in poche fanno meglio del Diavolo: la Juventus, capolista anche in questa speciale graduatoria, con 15 uomini mandati in gol, la Lazio, seconda a quota 14, e l'incredibile Sassuolo, terzo a tredici. Poi, a pari del Milan, Atalanta, Fiorentina e Napoli. Sotto Inter e Roma, ferme a undici e dieci. Proprio sulla coralità del gol di squadra dovrà puntare Vincenzo Montella, per raggiungere con gli "apostoli" del gol la missione più importante per il cub rossonero: tornare a giocare oltre confine durante la settimana.



