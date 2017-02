78 sono i giorni passati dall'ultimo centro di Suso in campionato. Un gol importante, del vantaggio sull'Empoli in una gara che si stava mettendo in salita. Il numero 8 rossonero non sta vivendo un periodo brillante, anche per via di un dolore al piede sinistro che lo penalizza da quasi un mese.



INTOCCABILITA' E SACRIFICIO- Il folletto di Cadice è un giocatore imprescindibile per Montella, non ne ha mai fatto a meno in questa stagione. Lo spagnolo è il regista avanzato della squadra, capace di innescare la punta e di trovare la soluzione dalla distanza. Una considerazione alta che si è guadagnato anche negli avversari di turno, sempre attenti a raddoppiare la marcatura. Perchè Suso vuole il Milan anche per il futuro, si sente parte integrante del nuovo corso. La testimonianza diretta arriva da una predisposizione al sacrificio lodevole: a differenza di altri colleghi, è sceso in campo anche con dei dolori fastidiosi senza fermarsi mai. Un atteggiamento da leader apprezzato anche dai compagni e che andrebbe gratificato con un rinnovo del contratto che, invece, tarda ad arrivare.



SERVE IL RINNOVO - Questa sera, nella sfida alla Lazio, nell'ambiente rossonero c'è grande curiosità per vedere all'opera il tridente leggero composto da Ocampos-Deulofeu-Suso. Soprattutto l'ex Barcellona è stato l'autentico protagonista dell'ultima settimana, con la giocata da campione che ha permesso al Milan di vincere a Bologna. Dalla Spagna arrivano segnali poco incoraggianti sull'eventuale riscatto, un motivo in più per blindare chi c'è già e ha dimostrato di essere importante. Adriano Galliani, a fine dicembre, aveva già raggiunto una bozza di accordo con gli agenti del giocatore: dal 2019 al 2021 a 2 milioni di euro più bonus. Serve lo scatto decisivo e la palla passa ai cinesi. Per Suso, dopo aver allontanato lo scetticismo che ne aveva accompagnato l'arrivo in Italia, due nuove missioni: tornare al gol e legarsi al club di nuovo, per diventare centrale anche nel progetto di rinascita con la nuova proprietà.