Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa realizzare almeno 20 gol a stagione. A quanto riporta Tuttosport, Fassone e Mirabelli stanno sondando il terreno seguendo diversi nomi.



Gli attaccanti che rispondo ai requisiti ricercati dai rossoneri sono quattro: Aubameyang, Benzema, Morata e Lacazette. Il primo è già stato osservato dallo stesso tecnico Montella nella sfida di Champions Monaco-Borussia, ed arrivare al 27enne gabonese non pare essere così complicato.



L'ex Milan non è però l'unico obiettivo, e i suddetti nomi hanno tutti un punto in comune: Per acquisire centravanti di tale calibro, sarà necessario un investimento importante, si parla infatti di cifre superiori ai 60 milioni di euro.