Il Milan risponde alle accuse che gli sono state mosse negli ultimi giorni. . Ecco i dati ufficiali forniti dalla società rossonera:



11- i giocatori regolarmente acquistati dalla società in estate



3 – i giocatori ai quali è stato fatto sottoscrivere il rinnovo di contratto



80 – i milioni di euro in fideiussioni che il Milan ha depositato in Lega nell’ultimo mese



0 - Gli euro che il Milan ha come esposizione debitoria verso il sistema bancario



0 – Gli euro di anticipazioni di nuovi crediti dal closing in poi



130 – i milioni che il Milan ha chiesto di finanziamento al fondo Elliott da rimborsare entro il mese di ottobre del 2018



236 – i milioni relativi al bilancio della scorsa stagione



263 – i milioni di ricavi previsti per questa stagione



84 – i milioni relativi agli aumenti di capitale. Deliberato e sottoscritto dopo il closing



#Massimo – L’impegno dei giocatori, staff e AC Milan people



#Infinito – L’amore dei nostri tifosi di tutto il mondo



“Questi sono i nostri veri numeri”, conclude la società di via Aldo Rossi.