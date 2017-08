L'urna di Montecarlo consegna al Milan il suo girone (D) per l'Europa League 2017/18: ecco formazione tipo, stella e cammino degli avversari dei bianconeri. L'urna della seconda fascia consegna al Milan l'Austria Vienna, avversario tra i più abbordabili e vicini geograficamente. Dalla terza fascia invece arrivano i croati del Rijeka, ostici ma non impossibili. Dall'ultima fascia invece arriva l'AEK Atene, rivale storica dei rossoneri in Champions League, già affrrontata nel 1994 e nel 2006.





AUSTRIA VIENNA:



La formazione tipo (4-4-1-1): Hadzikic; De Paula, Westermann, Kadiri Mohammed, Martschinko; Tajouri, Holzhauser, Serbest, Pires; Prokop; Grunwald. All. Fink.

​

La stella: Alexander Grunwald, centrocampista offensivo dal gol facile, classe '89, cresciuto nel vivaio dell'Austria e tornato alla casa madre ormai da sette anni. E' il giocatore di maggior carisma e personalità, anche se è attualmente infortunato.



Il cammino: l'Austria Vienna, quarta nello scorso campionato austriaco, è arrivata ai gironi dopo aver passato gli spareggi sconfiggendo i ciprioti dell'AEL Limassol e i croati dell'Osijek.





RIJEKA:



La formazione tipo (4-2-3-1): Sluga; Martic, Zuparic, Elez, Vesovic; Males, Bradaric; Gorgon, Misic, Heber; Gavranovic. All. Kek.



La stella: Mario Gavranovic, svizzero di origini bosniache, classe '89, in nazionale elvetica dal 2011, ha militato in passato anche nello Schalke 04 e nel Mainz, prima di trasferirsi in Croazia. Attaccante tecnico e opportunista, è sicuramente lui il maggior pericolo dei fiumani. Occhio anche all'austriaco Alexander Gorgon, tra l'altro ex Austria Vienna.



Il cammino: campione croata in carica, è stata eliminata ai preliminari di Champions League dai greci dell'Olympiacos, dopo avere fatto fuori i gallesi del TNS e gli austriaci del Salisburgo.





AEK ATENE:



La formazione tipo (3-52): Anestis; Cosic, Chygrynskiy, Vranjes; Johansson, Galanopoulos, Mantalos, Simoes, Helder Lopes; Christodoulopoulos, Hugo Almeida. All. Manolo Jimenez



La stella: l'ex Porto, Besiktas e Cesena, la punta portoghese Hugo Almeida, per parecchio tempo titolare anche della nazionale lusitana. Ormai va verso le 34 primavere, ma il fiuto del gol è sempre il medesimo.



Il cammino: l'AEK, quarta nello scorso campionato greco, è arrivata ai gironi dopo aver passato gli spareggi , eliminando i belgi del Bruges.