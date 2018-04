Sulle colonne de La Repubblica troviamo un punto sulla situazione societaria, con inevitabili conseguenze anche nella programmazione da parte del Milan:“Via via che si accumula ritardo nella programmazione della prossima stagione, il Milan rischia infatti di perdere l’allenatore che, a maggior ragione dopo l’eccellente opposizione alla Juventus, appare sempre più il punto fermo dal quale ripartire: per i tifosi riconquistati, per la squadra rianimata e per il club, finalmente provvisto di un riferimento carismatico”, ha scritto ‘Repubblica’ che, ricordando come sia già pronto (seppur con qualche dettaglio da limare), il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2021 con un ingaggio da 2 milioni di euro l’anno, ha sottolineato come Gattuso rischi di “essere rapito da un club straniero”.“Il mercato si prepara adesso, tra le incognite – ha incalzato il quotidiano -: i dubbi finanziari sulla proprietà cinese scovata da Silvio Berlusconi, lo sprint per aumento di capitale e nuovi soci, l’appuntamento con la UEFA per le sanzioni del settlement agreement. Il nodo principale è il ritardato via libera al piano di Gattuso per la squadra futura, in binomio col direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Servono 5-6 ritocchi, su tutti un attaccante da 25 gol ed il ritardo diventa fatale”.