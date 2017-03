20.45 "Noi ci siamo e vi osserviamo". I tifosi del Milan contestano la società dopo il mancato closing esponendo questo striscione in Curva Sud.



19.30 I tifosi del Milan non ci stanno: questa sera a San Siro, in occasione della sfida contro il Chievo, i pochi presenti faranno sentire la propria voce con una contestazione per chiedere chiarezza sulla situazione societaria, con il closing coi cinesi si SES che sembrava fatto ed è invece nuovamente saltato. Il nostro Daniele Longo, inviato al Meazza, prova a fare chiarezza: