Mercato a parametro zero. In vista della prossima stagione, il Milan vigila con attenzione sui calciatori in scadenza di contratto a giugno. Una strategia che in passato aveva attirato diverse critiche nei confronti dell'ex a.d. Galliani, ma che può regalare delle alternative interessanti. L'attuale d.s. Mirabelli lo sa e infatti ha già prenotato il terzino sinistro croato della Sampdoria, Strinic. Destinato a prendere il posto di Antonelli come riserva del titolare Ricardo Rodriguez.



IN PORTA - Lo stesso via vai potrebbe verificarsi per il ruolo di portiere. Storari ha 41 anni e a fine stagione dovrebbe appendere i guanti al chiodo. Così il Milan avrebbe bisogno di un nuovo secondo portiere da affiancare ai fratelli Donnarumma, continuando a far crescere Plizzari (ora alla Ternana) e Gabriel (da gennaio all'Empoli) in prestito altrove. In questo senso si spiega il sondaggio effettuato dai dirigenti rossoneri per Tim Krul. L'olandese ex Newcastle, 30 anni il prossimo 3 aprile, è in scadenza di contratto col Brighton. Il Milan ci sta facendo un pensierino, ma prima vuole valutare bene le sue condizioni fisiche. Proprio oggi pomeriggio Krul è dovuto uscire a fine primo tempo nella partita vinta 3-1 contro il Coventry in FA Cup per un colpo di frusta.