Quello di novembre sarà un mese decisivo per il Milan e, soprattutto per la nuova società cinese. Da un lato c'è sicuramente il campo, con i risultati scadenti che stanno mettendo a rischio la stagione di Montella. Dall'altro c'è invece il lato economico e l’aspetto finanziario che non può essere sottovalutato.



L'INCONTRO CON LA UEFA - Prima di tutto l'ad Marco Fassone dovrebbe incontrare il 9 novembre la Uefa per presentare il nuovo piano voluntary agreement, l'iter a cui il Milan può accedere grazie al cambio di proprietà. Il club rossonero vorrebbe presentare un progetto di rispetto del fair play Uefa nei prossimi 3-5 anni con, secondo la Gazzetta dello Sport, la richiesta di una deroga sulla prossima annata.



ASSEMBLEA DEI SOCI - Se il 9 la domanda rossonera non verrà accolta, occorrerà aderire al settlement agreement, ovvero gli stessi paletti che stanno frenando Inter e Roma e l'assemblea dei soci (che avrebbe dovuto tenersi ad ottobre) che è prevista per il 13 novembre potrebbe rivelarsi più complicata del previsto nell'approvazione della semestrale di bilancio. C'è attesa anche per questo evento, perchè tanto del possibile rifinanziamento dei debiti nei confronti di Elliott potrebbe essere svelato al pubblico.