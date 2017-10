Il dottor Mazzoni, medico del Milan, ha diffuso un bollettino sugli infortunati rossoneri al microfono di Milan Tv:



Su Musacchio: “Mateo ha avuto un affaticamento. Sta meglio. Notizie confortanti da lui”.



Su Antonelli: “Siamo dispiaciuti, purtroppo ha riportato un problema ad un polpaccio. La notizia positiva è che non ha riportato lesioni. Il polpaccio, quando ci sono dei sintomi, vanno ascoltati. Non è una cosa grave, ma ci è dispiaciuto vedere che si è fermato dopo aver recuperato”.



Su Kalinic: “Migliora di giorno in giorno. È la classica situazione da controllare allenamento dopo allenamento. Cauto ottimismo per il derby”.