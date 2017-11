Buonissime notizie per il Milan in arrivo dall'infermeria: Giacomo Bonaventura ha infatti recuperato dall'infortunio muscolare che lo ha tenuto fuori contro Chievo, Juventus e Sassuolo. A confermarlo è stato il responsabile medico del club rossonero, il dottor Melegati, a Milan TV: "Bonaventura è a tutti gli effetti con la squadra, dunque è un atleta recuperato".



SU BIGLIA - Miglioramenti in arrivo anche da Lucas Biglia: "Molto bene anche per lui, si è fermato e abbiamo deciso insieme di prendere questo periodo per recuperare da un problema che lo affliggeva da qualche tempo. Ha sempre stretto i denti recentemente perchè è un atleta coraggioso e non si tira indietro, ma abbiamo deciso che la situazione era poco sostenibile e influenzava troppo le sue prestazioni: abbiamo iniziato questo periodo di recupero settimana scorsa, siamo alla fine della seconda settimana e sta molto bene, ha ripreso la corsa e probabilmente sarà in squadra da lunedì, per cui direi molto positivo".



SU CALABRIA - Chiusura, infine, su Davide Calabria: "Lui ha subito un trauma distorsivo e contusivo di caviglia, trauma sulla stessa caviglia infortunata l'anno scorso. Fortunatamente non ha riportato seri danni, ma comunque è un trauma da tenere in grande considerazione proprio per il fatto che sia una caviglia che ha subito lo stesso trauma l'anno scorso. Con le dovute attenzioni sta recuperando, ha ricominciato oggi il recupero funzionale dopo il periodo di riposo e tutte le indicazioni, dopo tutte le valutazioni, ci fanno rimanere ottimisti".