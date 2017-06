Altro giorno, altra visita. In attesa dell'incontro con Mino Raiola per capire cosa ne sarà di Gianluigi Donnarumma, sono appena entrata a Casa Milan Marco Di Vaio, team manager del Bologna, e Roberto Bigon, ds rossoblù. Visita di cortesi? Sì, ma non solo. Diversi giocatori della rosa rossonera piacciono a Roberto Donadoni, che domani rinnoverà il suo contratto con la società rossoblù.



I nomi sul tavolo sono principalmente 3: José Mauri, Paletta e Poli. I primi due Donadoni li conosce bene, avendoli allenati, e valorizzati, in quel di Parma. Speciamente l'argentino, tornato dal prestito a Empoli, ha dato il meglio di sé con l'ex giocatore del Milan in panchina. Anche Andrea Poli è un nome seguito da tempo, con il giocatore che può prima vestire il rossoblù e poi, chissà, volare in MLS in una sorta di Dzemaili bis.