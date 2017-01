Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, ha parlato di Pierre-Emerick Aubameyang, finito al centro delle voci di mercato. Sulle tracce del gabonese ci sono diversi top club, tra cui Milan e Real Madrid, e lo stesso giocatore non ha chiuso totalmente ad un suo possibile addio a fine stagione; il dg del Dortmund, però, ha fissato un prezzo molto alto per il giocatore, stando a quanto riportato da Metro: ''Aubameyang è stato la nostra soluzione alla ''fine del mondo'' che doveva essere l'addio di Lewandowski. Non considereremo nessuna offerta inferiore agli 80 milioni di euro per lui, comunque preferirei che non arrivassero proposte di nessun tipo''.