Ancora una volta il closing per la cessione del Milan non avverrà nei tempi previsti: stando alle ultime indiscrezioni emerse dalle riunioni tra gli advisor di Fininvest e Sino-Europe Sports infatti si va verso un nuovo slittamento, una proroga di circa 30 giorni prima della definizione della trattativa.



PROBLEMI ECONOMICI - Confermati i problemi emersi nel corso della giornata e che riguarderebbero il pagamento dei restanti 320 milioni di euro (520 milioni la valutazione complessiva, 200 milioni già versati con due caparre da 100), si va dunque verso il secondo slittamento dalla firma del preliminare di vendita dello scorso agosto: la prima chiusura era stata fissata a dicembre, spostata poi al 3 marzo ma anche questa è una scadenza che a seguito degli ultimi sviluppi non sarà rispettata. Si lavora anche all'inserimento di una nuova caparra da 100 milioni per sancire lo slittamento, da versare eventualmente nelle casse di Fininvest entro il 10 marzo.