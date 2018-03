Dopo il ko con l'Arsenal in Europa League il Milan torna a casa con un'eliminazione che profuma di beffa dopo i torti arbitrali e la papera di Donnarumma che hanno condizionato il risultato. Come sempre il club ha voluto commentare la rassegna stampa sul proprio sito ufficiale.



Ecco il commento:

Sul piano tecnico, la squadra ha dimostrato di aver capito e assimilato gli errori dell'andata a San Siro. La prestazione nel suo complesso è stata compatta e adeguata, anche se al di là dell'eliminazione spiace aver perso la partita di Londra per gli errori nell'ultimo quarto di gara. Sul fronte invece degli episodi arbitrali, la squadra non si è mai disunita, non si è mai concessa isterie e nervosismi, protestando normalmente di fronte ad ogni decisione ma pensando comunque e sempre a continuare a giocare. Sul piano dell'atteggiamento di fronte alle contrarietà, una prova di maturità.