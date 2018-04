Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha commentato così la sfida di questa sera in casa del Torino: 'Il Milan torna in campo a stretto giro dopo la grande sfida con il Napoli, terminata 0-0. Si era chiusa sullo stesso punteggio, con tante occasioni a favore dei rossoneri e Sirigu migliore in campo, la partita d'andata a San Siro. La gara è tradizionalmente dura e i granata sono in serie positiva. All'andata sulle due panchine erano presenti Montella e Mihajlovic. La gara odierna di ritorno vede invece presenti e attivi Gattuso e Mazzarri'.