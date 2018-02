Nella consueta rassegna stampa il Milan commenta così la partita di stasera contro la Sampdoria: 'Partita che arriva in un momento particolare nei rivolgimenti di classifica. Alla luce del successo genoano sull'Inter, in caso di loro vittoria i blucerchiati arriverebbero a quattro punti dai nerazzurri, i rossoneri dal canto loro a sette. Eppure, sempre in termini di pura classifica, una battuta d'arresto avrebbe effetti più delicati per il Milan che per la Sampdoria. Ecco perché Rino Gattuso continua a tenere carichi i propri giocatori ed ecco perché, soprattutto, ha fatto un nuovo appello ai tifosi per ricreare questa sera l'ambiente dell'ultimo Milan-Lazio di campionato'.